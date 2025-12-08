Премьера Украины Свириденко уличили в заговоре против Ермака

По ее данным, одной из участниц заговора стала премьер-министр страны Юлия Свириденко, хотя изначально она входила в команду Ермака. Однако со временем она «разорвала политическую пуповину» с бывшим главой Офиса Зеленского.

Свириденко и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук участвовали в тайной встрече с представителями правящей партии Зеленского «Слуга народа» для обсуждения отставки Ермака. Встреча «высокого тайного совета» проходила в кабинете спикера Рады, по ее итогам состоялся звонок президенту.

«Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде. <… > Поэтому даже Юля [Свириденко], которой он помогал, не смогла так работать. И вот, когда все поговорили, то решили, что надо набрать [Зеленского] и всем вместе ему прямо сказать, что надо снимать Андрея [Ермака]», — сообщил один из участников встречи.

Зеленский не мог проигнорировать единую позицию парламентариев, правительства и лидеров партии.

Ранее в СМИ появилась информация об отстранении президента Украины от участия в переговорах — Белый дом не считает его мнение значимым. Таким образом будущее Зеленского и его команды оказалось под угрозой.