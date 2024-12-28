Украине придется дорого заплатить за «западную авантюру». Платой за опрометчивые поступки станут потеря территорий и присутствие иностранного военного контингента, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook*.

«Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — отметил он в видеообращении.

Фицо задался вопросом, почему украинский президент Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров. По его мнению, такая позиция приведет государство к катастрофе.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем», — подчеркнул премьер.

Он призвал начать мирные переговоры и скорее урегулировать конфликт.

Ранее Фицо напомнил Зеленскому, что Запад выполнял многие просьбы Украины. По его мнению, европейские страны и США делали это «по корыстным политическим причинам».