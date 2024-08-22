Премьер Индии выступил с обращением перед визитом на Украину

Европе необходим мир, сообщество должно объединиться перед лицом глобальных вызовов, угрожающих человечеству. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщило издание Hindustan Times .

«Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Индия сосредоточена на дипломатии и диалоге. Сочувствие, сказал он, является главной чертой индийского народа.

«Всякий раз, когда в какой-либо стране возникают проблемы, Индия — первая страна, которая протягивает руку помощи», — добавил премьер.

Заявление Моди прозвучало накануне его поездки в Киев — первого визита премьер-министра Индии в Украину за десятки лет. Политика пригласил Владимир Зеленский. Моди обещал обсудить с украинским лидером перспективы мирного урегулирования конфликта.

«Моди посетит Украину почти через шесть недель после своей громкой поездки в Россию, которая вызвала критику со стороны США и некоторых их западных союзников», — отметили авторы материала.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным индийский премьер назвал Россию партнером, с которым его страна всегда будет сотрудничать. По словам Моди, в отношениях двух государств «температура всегда со знаком плюс».