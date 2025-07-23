«Прелюдия гражданской войны». Украину предупредили о последствиях ликвидации НАБУ

Решение о ликвидации антикоррупционных ведомств может привести к началу гражданской войны на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. <…> Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», — заявил Соскин.

По мнению бывшего советника, такая ситуация на Украине сложилась из-за неэффективной кадровой политики, при которой на ключевых постах оказались некомпетентные люди.

Во вторник президент Владимир Зеленский завизировал закон об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств, а фактически подписал закон о прекращении независимости НАБУ и САП.

Решение Зеленского может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против страны.