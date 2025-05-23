Лавров назвал принципиальной легитимность Зеленского для мирного договора

Фото: РИА «Новости»

Россия продолжит переговоры с Украиной для урегулирования продолжающегося конфликта. Но для подписания итоговых документов необходимо урегулировать легитимный статус украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что юридически срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек, Россия не отказалась от контактов и продолжила переговоры по урегулированию конфликта.

«Другое дело, когда дойдет до подписания. Там вопрос легитимности будет иметь решающее значение: если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности», — пояснил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от ведения переговоров, посвященных устранению первоначальных причин возникновения кризиса.

При этом украинская сторона неоднократно публично объявляла о своем отказе, а Зеленский даже подписал указ, запрещающий всякие контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле прошли в конце прошлой недели. По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также о проведении нового раунда диалога. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона также запросила переговоры между лидерами двух стран. Он подчеркнул, что запрос приняли.

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