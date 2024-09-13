Представителя МИД Монголии вызвали в Киев

На Украине решили объявить демарш Монголии из-за визита в страну президента России Владимира Путина. Для этого в республику вызвали гендиректора департамента Европы и Африки монгольского МИД Ганхуурай Баттунгалаг, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины объявило демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», — подчеркнули дипломаты.

МИД Украины заявил, что глубоко разочарован монгольской стороной, поскольку она не исполнила предписание выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера. В министерстве пообещали, что не оставят подобные действия без должного ответа.

«Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД, добавив, что это скажется и на других международных форматах работы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ответственность за отказ Монголии арестовать по ордеру МУС российского лидера должен нести весь мир.