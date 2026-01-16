Украинец показал, как прогревает глиняные кирпичи на сковороде, посыпанной слоем песка. Они аккумулируют тепло и медленно отдают в окружающее пространство. Однако, по словам автора снимка, этот способ подойдет только для газовых плит. Стешин назвал его лайфхак жаркой кирпичей.

«Людей, так зверски насилующих русский язык, не должно быть жалко до тех пор, пока у них не начнут выстраиваться верные логические связи. Речекряк — кирпич на плите. Пока такие связи не сформировались, думаю, потому что газ пока идет. Но это не надолго», — заявил военкор.

Осенью 2025 года депутат Киевского горсовета Виталий Нестор, предвидя проблемы с электричеством, призвал местных жителей не надеяться на власти и самостоятельно подготовиться к тяжелой зиме. Он советовал купить дополнительные одеяла, техническую воду и газовые горелки.