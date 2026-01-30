Позориться до конца. Захарова посоветовала Украине запретить таблицу Менделеева
Украинские власти в проведении позорной политики по отказу от всего русского должны идти до конца и отказаться от использования таблицы Менделеева. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Так она прокомментировала скандал вокруг артистов балета Национальной оперы Украины, исполнивших номер из балета «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского.
«В этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева? Не менее, с их точки зрения, вражеское изобретение. Как быть, если запрещают того же самого Чайковского, а почему они не запрещают Менделеева?» — задалась вопросом Захарова.
Министерство культуры Украины обвинило солистов балета Национальной оперы Наталью Мацак и Сергея Кривоконя в нарушение корпоративной этики за исполнение постановки из «Лебединого озера». В ведомстве заявили, что готовят увольнение артистов за использование музыки русского композитора на гастролях в Европе.