Позориться до конца. Захарова посоветовала Украине запретить таблицу Менделеева

Украинские власти в проведении позорной политики по отказу от всего русского должны идти до конца и отказаться от использования таблицы Менделеева. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Так она прокомментировала скандал вокруг артистов балета Национальной оперы Украины, исполнивших номер из балета «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского.

«В этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева? Не менее, с их точки зрения, вражеское изобретение. Как быть, если запрещают того же самого Чайковского, а почему они не запрещают Менделеева?» — задалась вопросом Захарова.

Министерство культуры Украины обвинило солистов балета Национальной оперы Наталью Мацак и Сергея Кривоконя в нарушение корпоративной этики за исполнение постановки из «Лебединого озера». В ведомстве заявили, что готовят увольнение артистов за использование музыки русского композитора на гастролях в Европе.