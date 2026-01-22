Двоим украинским танцорам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»

Солистам балета Национальной оперы Украины народной артистке Наталье Мацак и заслуженному артисту Сергею Кривоконю пригрозили увольнением за выступления в «Лебедином озере» на европейских гастролях. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Минкульт страны обвинил артистов в нарушении корпоративной этики, запрещающей произведения русских композиторов. Сама Мацак ранее не раз критиковала такую политику и говорила, что отказ от классического репертуара нанес украинской опере колоссальный ущерб.

Ранее украинский Институт национальной памяти призвал бороться с Иваном Буниным, Михаилом Глинкой и Александром Грибоедовым, назвав их «символами российского империализма». Теперь их имена исчезнут из публичного пространства страны.