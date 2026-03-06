Человек, который сделал Одессу брендом. Как жил великий одессит Жванецкий и почему стал врагом для родного города

Он называл себя человеком без национальности — просто одесситом Михаилом Жванецким. Шутил про дефицит и очереди так, что зал валился с кресел. Он 40 лет собирал полные залы, ему ставили памятники при жизни, а после смерти пытаются стереть с лица родного города. Жванецкий, человек, который сделал Одессу мировым брендом, сегодня объявлен на Украине врагом. Чиновники вымарали его имя с карт города. Но смогут ли они стереть из народной памяти его известное: «Кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец»?

Прогулка по бульвару, которого нет Летом 2024 года в Одессе переименовали 84 топонима. В списке оказались Думская площадь, улицы Пушкинская и Паустовского, а также объекты, носившие имена уроженцев города: улица Бабеля, улица Ильфа и Петрова и даже бульвар Жванецкого. Этот бульвар в центре Одессы получил имя писателя-сатирика в 2009 году. И всего через 15 лет его переименовали в бульвар Военно-морских сил. Распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Мэр Одессы Геннадий Труханов публично открестился от этого решения. В своем Telegram-канале он написал, что городские власти не имеют отношения к инициативе.

Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это «обнуляет» наш город. Геннадий Труханов мэр Одессы

Киевский ставленник Кипер поспешил ответить, что якобы в городе «не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ, или воспевали Советский Союз с империей». «Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими или советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет», — грозно заявил глава ОВА.

Фото: РИА «Новости»

Труханов же в свою очередь опубликовал результаты опроса, проведенного в городских телеграм-каналах. Против переименования проголосовали от 76 до 88% участников — преимущественно местных жителей. Так кем же таким надо быть, чтобы твое имя пришлось вымарывать с карты родного города? И чем украинским властям не угодил уроженец Одессы? Одесса в генах Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать была экономистом на сахарном заводе. По окончании одесской школы Жванецкий поступил в Институт инженеров морского флота. Выбор специальности выглядел практичным для портового города: инженер-механик подъемно-транспортного оборудования. В студенческие годы он успевал все: был комсоргом факультета, занимался спортивной гимнастикой и имел второй разряд. Тогда же он начал писать миниатюры и участвовать в самодеятельном театре «Парнас-2», где познакомился с Романом Карцевым и Виктором Ильченко.

Фото: Михаил Жванецкий и Виктор Ильченко / РИА «Новости»

После института Жванецкий восемь лет проработал в Одесском порту механиком по кранам. Позже он настоял, чтобы туда же взяли и Ильченко. Работа в порту дала ему то, что не мог дать никакой институт: живые типажи, интонации, тот самый язык, который позже заполнит залы. Именно там, среди грузчиков и крановщиков, он набирал материал, который потом назовут «философией простого человека». Острый взгляд и народный язык В 1963 году во время гастролей в Одессе Аркадий Райкин обратил внимание на молодого инженера из местного порта. И через год Жванецкий переехал в Ленинград и занял должность заведующего литературной частью в театре Райкина. Райкин поставил программу «Светофор», куда вошли миниатюры Жванецкого «Авас», «Дефицит», «Век техники». Автор не высмеивал советского человека свысока, а показывал нестыковки системы глазами того самого инженера, который стоит в очереди, боится начальства и мечтает о дефицитных товарах. Зрители смеялись, а созданные им герои были узнаваемы, потому что были своими. Язык играл здесь первостепенную роль.

Фото: РИА «Новости»

«Одесская скороговорочка», как называл это сам Жванецкий, позволяла говорить о многом, оставаясь неуязвимым для цензуры. Острота подачи спасала автора там, где прямой текст привлек бы ненужное внимание. Сам Жванецкий отмечал, что он говорит и пишет по-одесски, а потому только одесситы понимают его юмор. При этом в свойственной ему сатирической манере определял свою природу.

Кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Михаил Жванецкий

Этот самый его хитрый прищур — взгляд, которым он видел действительность насквозь, — работал безотказно в СССР, в 90-е и в 00-е. Но он не помогал, когда Жванецкого заставляли выбрать одну единственную родину и отречься от всего остального. Всенародный артист В 1999 году Михаил Жванецкий получил звание народного артиста Украины. Звание утвердил президент Леонид Кучма — за большой вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения. Спустя 13 лет еще и Владимир Путин вручил Жванецкому удостоверение народного артиста России. Таким образом сатирик стал международным артистом России и Украины.

Фото: РИА «Новости»

После Майдана и отсоединения Крыма Министерство культуры Украины сформировало так называемый «белый список» деятелей культуры, которые поддержали территориальную целостность страны. Жванецкого включили в этот список вместе с Андреем Макаревичем, Лией Ахеджаковой и Юрием Шевчуком. Как бы то ни было, в феврале 2019-го Путин подписал указ о награждении Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В официальной формулировке значилось: за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Но когда сатирика просили озвучить его гражданскую позицию, он предпочитал не отвечать. Он предпочитал шутить, а не воевать. От «белого списка» до «имперского пропагандиста» И вот, спустя несколько лет после смерти писателя в 2020 году, украинские власти вдруг решили, что именно Жванецкий олицетворяет враждебность народу Украины. А потому необходимо срочно и безоговорочно убрать все упоминания артиста из его родного города. В апреле 2025 экспертная комиссия Украинского института национальной памяти вынесла заключение: творчество Михаила Жванецкого не связано с развитием украинской культуры, а его деятельность подпадает под определение пропаганды российской имперской политики.

Фото: РИА «Новости»

Видите ли, сатирик большую часть жизни провел в России, получал там государственные награды и даже посещал Крым после 2014 года. На основании этих выводов институт резюмировал, что использование имени Жванецкого в названиях улиц и других объектов «может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики». Так человек, который всю жизнь масштабировал одесский юмор на весь мир, превратился в официальном дискурсе Украины во врага. Кто кого переживет? В Одессе есть два памятника Михаилу Жванецкому. Один установили на бульваре его имени, второй — во дворике Литературного музея. Памятник в музее появился 1 апреля 1998 года — в день открытия ежегодной «Юморины». Скульптор Владимир Трасков изобразил сатирика читающим свои рассказы, а у ног поместил знаменитый портфель. Это был уникальный случай: монумент поставили живому классику.

Фото: РИА «Новости»

Музейный дворик пережил многое, но памятник уцелел. Он стоит в глубине, вдали от больших бульваров, спрятанный от политических бурь за стенами старинного особняка. Сюда по-прежнему приходят почитатели, чтобы постоять рядом с бронзовой фигурой и наполниться той самой атмосферой, от которой веет оптимизмом. Одесситы вообще народ упрямый — в городе часто переименовывали улицы, но в разговорах они оставались прежними. Дерибасовскую не называли никаким другим именем, а Приморский бульвар многие помнили как бульвар Фельдмана. Главное наследие Жванецкого — не в бронзе и не на картах. Его фразы давно ушли в народ и вросли в язык, и ни один закон не заставит людей перестать шутить так, как шутил он. Одесса, которая создала Жванецкого и еще при жизни поставила ему памятник, никуда не исчезла. Она просто затаилась и, глядя на все это, улыбается — тем самым прищуром, который не подвластен никаким переименованиям.