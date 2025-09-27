Сухпайки из Эстонии, пожертвованные украинцам в качестве гуманитарной помощи, начали распространять за деньги. Сообщения о продаже появились на сайте объявлений, сообщило РИА «Новости» .

Продавцы предложили сухпайки производства компании OÜ Kommivabrik с маркировкой Центра оборонных инвестиций Эстонии. Покупатели могут выбрать понравившуюся комплектацию. В состав одного из стандартных наборов вошли плов, хлеб с овощами, семечки, паштет с ветчиной, энергетический батончик и зеленый чай.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в перепродаже западного оружия. Отставной полковник Дуглас Макгрегор подсчитал, что благодаря серым схемам политик присвоил 1,5 миллиарда долларов и остался у власти.