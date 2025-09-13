Решение украинского руководства разрешить выезд из республики молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет может обернуться разрушительными последствиями для Польши. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita .

За первую неделю со дня действия нововведения в Польшу въехали порядка 10,6 тысячи украинцев.

«По последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — отметило издание.

Польский генерал Романа Полько подчеркнул, что многие молодые украинцы стремятся сбежать в соседнее государство, потому что на родине «чувствуют себя пушечным мясом».

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко посоветовал согражданам «куда-нибудь уехать перезимовать». Он объяснил, что зимой в стране есть риски полного прекращения подачи газа и электроэнергии. Исключением из правила станет только запад республики, «если повезет».