Сакс: правительство Зеленского потерпело неудачу и скоро окажется не у власти

Коррумпированное украинское правительство потерпело неудачу и скоро окажется не у власти. Такое мнение РИА «Новости» высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство управляет страной в условиях военного положения, потерпело неудачу в реализации ключевых политических инициатив, по сообщениям, является крайне коррумпированным и не пользуется широкой поддержкой населения», — заявил Сакс.

Он отметил, что все это является предпосылками для политических изменений. При этом профессор заявил, что не поддерживает операции по смене режима извне.

Ранее Сакс заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан. Он отметил, что США будут разыгрывать свои партии, провоцировать, а потом уйдут, и Украина столкнется с тем, с чем столкнулись афганцы.