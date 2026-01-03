Заговор украинских олигархов с западными политиками привел к потере страной целого поколения. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид.

Она подчеркнула, что стоявшими за украинским кризисом олигархами двигали исключительно жадность и желание получить больше денег.

«Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками», — заявила Рид.

Ранее Тара Рид заявила, что столкнулась с массовыми угрозами в интернете от украинских пользователей. Она не исключила, что попала в специальные списки как сторонница России.

Рид добавила, что нападками в социальных сетях ее не напугать и капитулировать перед террористами она не собирается.