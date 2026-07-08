«Постоянно ерзает». Зеленский нервничал на встрече с Трампом в Анкаре

Эксперт по жестам Браун: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкаре. Об этом РИА «Новости» рассказала американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

Поведение Зеленского свидетельствует о слабости его позиции, тогда как Трамп выглядел уверенным в себе, он контролировал ситуацию, отметила эксперт после изучения видеозаписи со встречи лидеров в Анкаре.

«Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает», — подчеркнула Браун.

По словам эксперта, страх Зеленского читается по выражению его бровей. Вся манера поведения украинского президента говорит о том, что он не занимает доминирующую позицию.

Трамп лично прилетел в Турцию на саммит НАТО, однако инсайдеры ранее сообщили, что у президента США — «скверное настроение».