Посольство Украины в США признало, что на танкере Marinera были 17 украинцев

Посольство Украины в США подтвердило, что в составе экипажа танкера Marinera (Bella 1), задержанного американской береговой охраной и ходящего под российским флагом, находятся 17 граждан Украины. Об этом сообщило издание «Политика Страны» в телеграм-канале.

В украинской дипмиссии заявили, что поддерживают постоянный контакт с американскими ведомствами и уже обратились в Госдепартамент США с требованием обеспечить консульский доступ к гражданам Украины.

В посольстве добавили, что дальнейшие действия будут определяться после установления всех обстоятельств произошедшего.

Американские военные в Северной Атлантике захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом, 7 января. Российская сторона заявила, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом России, а также подтвердили, что на борту есть россияне.

МИД выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной Вооруженными силами США незаконной силовой акцией. Позднее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим решением освободил двух россиян — членов экипажа захваченного американцами танкера.