США освободят двух российских граждан из экипажа Marinera

Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан России, входивших в экипаж танкера «Маринера», после обращения российской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства

Американская сторона ранее задержала судно в ходе операции в Северной Атлантике. После обращения Москвы глава Белого дома распорядился освободить двух россиян.

В МИД России отметили, что приветствуют принятое решение и выразили признательность руководству США. В ведомстве также сообщили о начале срочной практической проработки вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения освобожденных россиян на родину.

Ранее Трамп рассказал телеканалу Fox News, что американские специалисты начали выгружать топливо с танкера Marinera. Глава Белого дома признался, что без колебаний принял решение о задержании судна. Он не ответил телеканалу на вопрос о том, связывался ли с российским коллегой Владимиром Путиным.