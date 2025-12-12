Посольство Украины в России получило новый иск из-за долгов за «коммуналку»

Московский суд рассмотрит в январе 15-й по счету иск о взыскании долга за коммунальные услуги с посольства Украины в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дипломатическое представительство республики не функционирует в Москве с 2022 года.

Иск 5 декабря направила «Московская объединенной энергетическая компания», она пытается взыскать с посольства более 2,4 миллиона рублей. Основания требований структуры в судебных материалах не уточнили.

В предыдущих исках компания просила компенсировать ей задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой.

«В случае неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями <…> дело будет рассмотрено по существу 29 января 2026 года», — говорится в судебных материалах.

