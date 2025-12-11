Аналитик Джонсон: ЕС нечем помочь Зеленскому, так как у него слишком много денег

У президента Украины Владимира Зеленского уже так много денег, что европейские лидеры не могут ничем уже помочь. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт заявил, что украинский лидер уже имеет больше средств, чем некоторые европейские страны. Он сравнил Зеленского со скупцом, который не тратит собственные деньги, ожидая чужих подарков.

Что они могут ему дать? Разве что пару пакетиков белого порошка, чтобы его утихомирить. Ну знаете, чтобы поскорее отделаться от него. Он украл больше денег, чем есть у них самих.

Джонсон предположил, что европейские политики на данном этапе могут лишь символически поддержать Зеленского. В том числе, потому что Европа полностью отстает в производстве оружия и боеприпасов от российской промышленности.

Преимущества российского ВПК

«Они не могут производить боеприпасы, танки и бронетранспортеры для ведения войны на Украине. Они не успевают за темпами России», — констатировал Джонсон.

Аналитик назвал несоответствие между европейскими заявлениями и реальными возможностями огромным. Он отметил, что у европейских лидеров нет финансовых рычагов для помощи Киеву.

«Они не могут взять денег в долг или повысить налоги, а Бельгия не позволит им украсть российские активы», — пояснил бывший сотрудник ЦРУ.

По мнению Джонсона, Европа не способна изменить исход противостояния в свою пользу. Даже эскалация до ядерного конфликта закончится ее поражением, заключил аналитик.

«Если смотреть объективно, можно сказать, что эти люди все вместе сошли с ума», — заявил эксперт.

Ранее во время их публичной встречи в Ватикане папа римский Лев XIV демонстративно сохранил дистанцию от Зеленского. По мнению украинских наблюдателей, этот эпизод раскрывает истинное отношение европейских политиков к Зеленскому.