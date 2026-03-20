Посольство Украины исправило название Италии на своем сайте с «Ресбублики»

Посольство Украины в Италии исправило орфографическую ошибку на своем официальном сайте после того, как на нее обратило внимание «РИА Новости» . Ранее корреспондент агентства обнаружил неточность в разделе с контактной информацией.

Итальянское слово Repubblica написали как Rebubblica. Неточность находилась в нижней части страницы рядом с контактами дипмиссии и ссылками на интернет-ресурсы. На следующий день после публикации СМИ ошибку исправили.

Ранее в МИД России, комментируя ситуацию с дипломатическими представительствами, напомнили Украине, что здания дипмиссий находятся под защитой международного права. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки посягательства на свои представительства за рубежом. Там сослались на Венскую конвенцию 1961 года, согласно которой дипломатические объекты остаются неприкосновенными даже в условиях конфликта или разрыва отношений.