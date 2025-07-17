Американское гражданство помешало Умерову стать послом Украины в Вашингтоне

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров не стал послом в Вашингтоне из-за обнаруженного у него гражданства США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук .

Он подчеркнул, что отказ в назначении пришел из Государственного департамента США, в котором говорилось, что американский гражданин не может представлять интересы другой страны.

По данным депутата, такой официальный ответ получило Министерство иностранных дел Украины.

Telegram-канал «Политика страны» отметил, что официального подтверждения этой информации нет, хотя семья бывшего министра обороны уже давно живет в США.

Авторы добавили, близкие к офису президента Украины медиа начали распространять информацию, что Умеров останется в Киеве и продолжит руководить украинской делегацией на переговорах с Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 17 июля, объявил, что выдвинул на пост посла в Вашингтоне бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. Она покинула правительство после ухода с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля, который возглавил Министерство обороны Украины.