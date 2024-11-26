«Последствия очевидны». Медведев выявил признаки психоза у западных чиновников

Предложение западных чиновников передать Украине ядерное оружие демонстрирует у них симптомы «параноидального психоза». Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у <…> всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал он.

По словам Медведева, Россия расценит передачу ядерного оружия Украине как «свершившееся нападение» на себя, ведь на это прямо указывает ядерная доктрина.

«Последствия очевидны», — подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что украинский кризис можно урегулировать без новых издержек для человечества. По его мнению, для этого НАТО нужно перестать «раздувать пожар» конфликта.