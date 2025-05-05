Последствия для Украины сделки по недрам с США сравнили с Переяславской радой

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил сделку с Соединенными Штатами по недрам с Переяславской радой 1654 года, по которой запорожские казаки присягнули на верность российскому царю Алексею Михайловичу. Об этом политик заявил в соцсети .

Луценко напомнил, что тогда соглашение также было бессрочным и заключалось в одностороннем порядке, поскольку царь не присягал гетману в ответ.

«Как и сейчас, это соглашение не будут ратифицировать США», — отметил экс-генпрокурор.

Ранее депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев потребовал раскрыть полное содержание сделки с Соединенными Штатами по ископаемым, в том числе опубликовать технические условия.

«Нам не надо пересказывать содержание документов, одновременно искажая его», — заявил он.