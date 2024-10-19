Порошенко заявил о бегстве власти из Киева в первые дни СВО

Украинские власти сбежали из Киева в первые дни СВО. Такое заявление в эфире телеканала «Прямой» сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.
«В первые часы <…> я здесь (в Киеве — прим. ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…» — заявил бывший президент.
Порошенко усомнился в жизнеспособности «плана победы» президента Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований к западным партнерам. Он заявил, что это не план, когда от партнеров требуют исполнения пунктов, при этом ничего не делая.
Порошенко в годы своего правления втайне записывал разговоры с лидерами других стран, сообщил депутат Верховной рады. Среди записей есть переговоры с президентом Украины Джо Байденом.
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