Порошенко заявил о бегстве власти из Киева в первые дни СВО

Порошенко: в первые дни спецоперации вся власть сбежала из Киева

Украинские власти сбежали из Киева в первые дни СВО. Такое заявление в эфире телеканала «Прямой» сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.

«В первые часы <…> я здесь (в Киеве — прим. ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…» — заявил бывший президент.

Порошенко усомнился в жизнеспособности «плана победы» президента Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований к западным партнерам. Он заявил, что это не план, когда от партнеров требуют исполнения пунктов, при этом ничего не делая.

Порошенко в годы своего правления втайне записывал разговоры с лидерами других стран, сообщил депутат Верховной рады. Среди записей есть переговоры с президентом Украины Джо Байденом.