Порошенко поймали на записи разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Петр Порошенко в годы своего правления втайне записывал разговоры с лидерами других стран, в том числе с будущим американским лидером Джо Байденом. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Народный избранник получил материалы расследования происхождения пленок с записями разговоров Байдена и Порошенко. Среди них — показания сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также Управления государственной охраны Украины.

Один из них рассказал, что при подготовке к переговорам осенью 2015 года заметил на столе диктофон Zoon H1n. Второй свидетель сообщил, что все разговоры по правительственной связи проходили под грифом «секретно» и не подлежали несанкционированной записи. Дубинский пришел к выводу, что диктофон в кабинет мог принести только сам президент.

«Существует документальное подтверждение тому, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете», — сказал депутат.

Записи переговоров Порошенко и Байдена опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Политики обсудили поддержку Украины, безвизовый режим и личность кандидата в президенты США США Дональда Трампа.