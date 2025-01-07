Порошенко сфотографировался на архиерейском троне в храме
Экс-президент Украины Порошенко опубликовал фото на троне в церкви
Бывший лидер Украины Петр Порошенко* опубликовал несколько фотографий, на одной из которых которой он сидит на архиерейском троне в храме. Изображения он выложил в соцсети Instagram**.
Политик поделился с подписчиками своей фотосессией, посвященной шестилетию получения томоса. На одной из фотографий Порошенко* восседает на троне в окружении священнослужителей. В комментарии он написал о некой «духовной победе» украинского народа. Некоторые пользователи раскритиковали политика за такую фотосессию.
«Деградант, больной человек, вообще крышу снесло», — написал один из комментаторов.
Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский напомнил о поведении Порошенко* в 2014 году. По его мнению, политик выступал против легитимной власти и «бегал по майдану». Таким образом Дубинский прокомментировал критические высказывания Порошенко* в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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