Порошенко сфотографировался на архиерейском троне в храме

Бывший лидер Украины Петр Порошенко* опубликовал несколько фотографий, на одной из которых которой он сидит на архиерейском троне в храме. Изображения он выложил в соцсети Instagram**.

Политик поделился с подписчиками своей фотосессией, посвященной шестилетию получения томоса. На одной из фотографий Порошенко* восседает на троне в окружении священнослужителей. В комментарии он написал о некой «духовной победе» украинского народа. Некоторые пользователи раскритиковали политика за такую фотосессию.

«Деградант, больной человек, вообще крышу снесло», — написал один из комментаторов.

Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский напомнил о поведении Порошенко* в 2014 году. По его мнению, политик выступал против легитимной власти и «бегал по майдану». Таким образом Дубинский прокомментировал критические высказывания Порошенко* в адрес президента Украины Владимира Зеленского.