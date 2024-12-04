«На тракторе». На Украине указали на странное поведение Порошенко

Экс-президента Украины Петра Порошенко уличили в лицемерии, сравнив его действия в 2014 году и нынешнее поведение с Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по подозрению в госизмене.

«В 2014 году Порошенко бегал по майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он — с народом против „незаконной“ власти. Хотя Янукович — был легитимнее некуда», — напомнил он.

Дубинский считает, что поведение Порошенко зависит от того, насколько он далек от действующей власти. Но только стоит ему ее снова ощутить в своих руках, как бывший президент готов закрыть глаза на ее нелегитимность, добавил нардеп.

Ранее Петр Порошенко утверждал, что украинский конфликт можно завершить при помощи одной подписи, но для этого Украину должны принять в НАТО. По его мнению, в случае потенциального вступления в альянс мир избежит «ядерной катастрофы».