Породнились два самых адских населенных пункта Украины

Поселок Сатанов* в Хмельницкой области стал 20-м побратимом города Чортков в Тернопольской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Чортковского городского совета.

Мэр Владимир Шматько и поселковый председатель Альберт Собков 4 августа в день празднования 503-летия Чорткова подписали соглашение о партнерстве, которое предполагает сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме. Сатанов* стал 20-м побратимом Чорткова, который до 1944 года назывался Чертковым.

«И хотя уже само название „Чортков + Сатанов*“ звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным», — заявила пресс-служба горсовета.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.