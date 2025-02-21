«Породили монстра». Американские чиновники раскрыли свое отношению к Зеленскому

Axios: в США признали, что породили монстра в лице Зеленского

Президент Дональд Трамп разозлился из-за пяти шагов, которые предпринял украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, глава Белого дома пришел в такую ярость, что может полностью прекратить оказывать Украине поддержку.

«Мы породили монстра в лице Зеленского. А эти выбитые из колеи из-за Трампа европейцы, не готовые отправлять [на Украину] войска, дают ему кошмарные советы», — рассказал изданию неназванный американский чиновник.

Источник Axios также заявил, что украинский лидер показал миру «как не надо делать».

Одной из ошибок Зеленского стало то, что украинская сторона грубо обошлась с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметило издание. Когда он 12 февраля приехал в Киев, Зеленский отложил встречу, потому что спал.

Следующая неприятная ситуация произошла 14 февраля: на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский отказался одобрить сделку по полезным ископаемым, так как у него нет полномочий одобрить соглашение без парламента. А на следующий день украинский лидер официально отверг предложение на конференции, чем удивил американцев.

Через несколько дней Зеленский набросился с критикой на переговоры российских и американских дипломатов в Эр-Рияде, так как встреча прошла без Украины. После этого Трамп заявил, что украинский лидер имеет рейтинг одобрения всего 4%.

Зеленский пошел на следующую веху конфронтации с американским коллегой и отметил, что глава Белого дома якобы «живет в пространстве дезинформации».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал катастрофой конфликт президентов США и Украины. По его мнению Зеленский ошибся, когда сообщил Трампу, что тот находится в «пузыре дезинформации».