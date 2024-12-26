Порядка 600 украинцев попросили в 2024 году оформить российское гражданство

МИД: в 2024 году 600 украинцев направили России заявки на получение гражданства

Около 600 украинских граждан обратились в 2024 году в загранучреждения России с просьбой оформить гражданство. Об этом РИА «Новости» заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

Он добавил, что с 1992 года российское гражданство получили примерно 2,8 миллиона человек. Большинство из них были гражданами стран постсоветского пространства.

«По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек», — подчеркнул дипломат.

По словам Климова, много заявок также поступило из государств, где есть большая русскоязычная диаспора: Болгарии, Великобритании, Израиля, Греции, США, Турции, Греции, Франции и Германии.

Ранее в России предложили ограничить временное пребывание украинских граждан и их право на работу до 31 марта 2025 года. У иностранцев будут брать отпечатки пальцев, а также анализы на наркотики, инфекционные заболевания и ВИЧ.