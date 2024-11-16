В России захотели ограничить пребывание граждан Украины

В России могут ограничить временное пребывание украинских граждан и их право на работу до 31 марта 2025 года. Соответствующий проект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов .

«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — говорится в документе.

Условием для этого будут обязательная дактилоскопия, а также медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Указ не коснется освободившихся из колоний и представляющих угрозу нацбезопасности России украинских граждан.

Ранее руководитель патронатной службы «Ангелы Азова»* Елена Толкачева призвала уклонистов отказаться от украинского паспорта. Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что для отказа от гражданства Украины необходимо находиться за рубежом.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.