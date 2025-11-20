Действия главы офиса Зеленского сочли неправомерными
Азаров: Ермак неправомерно давал указания главе СБУ задержать следователей НАБУ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поручил руководителю СБУ задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, что является неправомерным действием. Об этом РИА «Новости» заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«На записях с пленок ясно, что Ермак давал команды генеральному прокурору, председателю службы безопасности и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, проводить обыски. Он таких полномочий не имеет, как и Зеленский», — сказал он.
Азаров считает, что НАБУ может завести уголовное дело о превышении должностных полномочий против Ермака. Однако пока неизвестно, решится ли на это антикоррупционное бюро.
Ранее бывший премьер-министр допустил, что отставка правительства Украины может состояться 20 ноября. Постановления уже поступили в Верховную раду.