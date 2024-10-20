Польское руководство раскритиковало украинцев, тем самым «нарушив табу» европейских стран. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Польское военное руководство обратило внимание на образ жизни украинцев и на их нежелание идти воевать, отметили авторы материала. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за украинцев, которые отдыхают в роскошных отелях и ездят на элитных автомобилях. По его мнению, это несправедливо по отношению к польским гражданам, вносящим свой вклад в поддержку Украины.
Ранее публицист журнала Onet Витольд Юраш заявил, что из-за «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского Польша выпадает из «дипломатической игры», в рамках которой будет происходить урегулирование конфликта. Он также напомнил, что польских властей не поставили в известность о секретных положениях документа.
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