Исход выборов президента США не изменят ситуацию на Украине. Страну ждет полный крах, заявил директор программы нацстратегии Института ответственного госуправления имени Квинси Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft .

«Кто бы ни победил, следующий американский президент столкнется на Украине с суровой реальностью, которая потребует смены нынешней политики [Джо] Байдена», — отметил Биб.

По его мнению, Украина не сможет выстоять в этом конфликте «на истощение».

«Рано или поздно ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения об окончании боевых действий или если США не решатся начать войну с Россией», — предупредил эксперт.

Он отметил, что российская армия значительно превосходит по силам ВСУ, и оружия в РФ производят больше даже с учетом западных поставок на Украину.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Дональда Трампа в случае победы на выборах не выйдет уговорить Украину пойти на уступки. Если Трамп захочет завершить конфликт, заставив украинскую сторону «уступить свои территории», то у него ничего не получится, подчеркнул Зеленский.