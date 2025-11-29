Полмиллиона украинцев остались без света

В Киеве продолжаются перебои с коммунальными услугами. Городская администрация сообщила о проблемах с отоплением сразу в пяти районах столицы, а Минэнерго Украины — об отключении электричества у более чем 500 тысяч жителей.

На правом берегу фиксируются задержки трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Ночью и утром в городе работали силы ПВО, что также отразилось на работе инфраструктуры.

Москва неоднократно заявляла, что в рамках спецоперации российские военные наносят удары только по военным целям. В сегодняшней сводке Минобороны России отмечено, что в ответ на атаки со стороны Украины российские силы минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и связанным с ними объектам энергетики. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.