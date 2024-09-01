Врачи обнаружили «супербактерии» в организмах украинских солдат
Times: украинские солдаты заражаются устойчивыми к лекарствам бактериями
Боевики Вооруженных сил Украины начали чаще заражаться супербактериями. Так называют микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам, сообщила газета The Times.
По данным источника, в основном они получают заражение в медицинских учреждениях, а не в окопах. Инфекционист из Лондона Люк Мур также подтвердил, что инфицирование наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит почти всегда в медицинских учреждениях.
Такие случаи выявили в больницах Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании, где лечат бойцов ВСУ. Издание в качестве примера привело историю солдата, который получил ранение в ногу. Медики попытались обработать рану антибиотиком, но конечность спасти все равно не удалось — ее пришлось ампутировать.
Мур подчеркнул, что рост количества заражений устойчивыми бактериями представляет собой очень серьезную опасность. Он назвал это явление тихой пандемией.
Ранее в нидерландских СМИ ВСУ назвали угрозой распространения «супербактерий».