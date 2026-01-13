В Одессе все чаще стали обсуждать случаи жестокого обращения с людьми со стороны сотрудников ТЦК. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.

«Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — пожаловался один из одесситов.

Украинские власти закрывают на это глаза, заявляя, что сообщения о зверствах военкомов якобы российская пропаганда. Несмотря на то, что уже зафиксированы десятки случаев того, как сотрудники ТЦК злоупотребляют служебными обязанностями.

Другой одессит признался изданию, что сам пережил подобное. По его словам, также он видел, как такое насилие пережили его товарищи. Многие украинцы предпочитают откупиться от ТЦК, чтобы забыть про принудительную мобилизацию.

Ранее назначенный на пост главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов пожаловался на взяточничество в ТЦК.