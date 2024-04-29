Кличко ни разу не встретился с Зеленским за время СВО | 360°

Мир 29 апреля 2024, 19:02 Кличко ни разу не встретился с Зеленским за время СВО Мэр Киева Кличко заявил, что ни разу с начала СВО не встречался с Зеленским Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистам изданий медиагруппы Funke, что ни разу с начала спецоперации не встречался лично с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кличко заявил, что пытался организовать такую встречу «десятки раз», считая, что от столицы «многое зависит».

«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела», — посетовал глава Киева.

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Кроме того, Виталий Кличко обвинил украинское правительство в недостаточных мерах по борьбе с коррупцией. По его мнению, это подтвердит «любой гражданин» страны.

Ранее мэр Киева призвал Запад к более активным поставкам систем противовоздушной обороны и зенитных ракет для ВСУ и предположил, что его город может стать «мишенью» для российских сухопутных войск как «сердце страны». А до этого Кличко в своих высказываниях не исключал, что Зеленский лишится президентского поста. Возможность выбрать президента должна сохраняться даже в условиях военного положения, уверен градоначальник.