Полезли в пекло. Киев перебросил бойцов ВСУ на Ближний Восток: за кого бьется Украина?

Украинские специалисты по перехвату беспилотников прилетят на Ближний Восток уже на следующей неделе. Об этом на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Политик пояснил, что группа военных ВСУ прибудет в регион «сразу со своими возможностями помочь». Предположительно, украинцы привезут с собой реальные наработки и технические решения, которые помогают сбивать дроны-камикадзе.

Украина делает это не бесплатно, как следует из слов Зеленского.

Основная цель этой миссии — наладить взаимовыгодный бартер. Украина накопила колоссальный и уникальный опыт перехвата беспилотников в боевых условиях, который сейчас жизненно необходим странам Ближнего Востока.

Взамен Киев рассчитывает получить те виды вооружений и боеприпасов, которые сейчас находятся в дефиците на Украине, но в избытке имеются на складах ближневосточных государств.

Зеленский анонсировал отправку специалистов на Ближний Восток в начале марта. Глава Украины уверял, что вел такие переговоры с партнерами в Европе и США, а также беседовал с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Бахрейна.