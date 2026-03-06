Шоу «До последнего украинца» на Ближнем Востоке: зачем Зеленский посылает ВСУ на базы США?
Станкевич объяснил цели Киева по отправке войск на базы США на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток защищать американские базы. Все это происходит в условиях жесткой мобилизации, нехватки денег и живой силы. Что за этим стоит на самом деле — в материале 360.ru.
Отправка ВСУ на Ближний Восток
Свою оценку кризису в регионе Зеленский дал ранее в своем телеграм-канале. Он заявил, что провел совещание и обсудил вызовы для Украины и ее партнеров, а также возможности страны в вопросах защиты жизни, нерасширении войны и стабилизации мирового рынка.
По словам президента республики, «иранский режим» создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. Тут же он посетовал на закрытие Ормузского пролива и отсутствие стремления у Тегерана к «честной дипломатии и фундаментальным изменениям».
Также он заявил, что Украина консультируется с Европой, США и соседями Ирана.
Вчера я говорил с лидерами ОАЭ и Катара. Сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна. Еще будут разговоры с Кувейтом и другими странами региона. Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны — такие же «Шахеды», которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру.
Владимир Зеленский
По словам Зеленского, партнеры якобы обращаются к Украине за помощью.
«Наши военные обладают необходимыми способностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе», — заключил политик.
Очередной карнавал Зеленского
На фоне плачевной ситуации на фронте, нехватки оружия, денег, людских ресурсов решение Зеленского помогать кому-то живой силой выглядит безумием. Себе бы помогли для начала. Однако, по мнению политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, отправка войск на Ближний Востоке не станет самоубийством для киевского режима.
«Это карнавал. В действиях Зеленского карнавальность и сюрреалистическая сказочность все больше присутствуют. Так что не удивлюсь, если что-то подобное произойдет. Обставлено это будет с максимальным шумом. Не удивлюсь, если какое-нибудь пиратское снаряжение из костюмерной киностудии вручат этим посланцам. Они попляшут, попоют, помашут саблями», — добавил он.
И по итогу все лопнет — но в этом и суть нынешнего киевского режима и самого Зеленского, по несчастью доставшегося Украине.
Содержания не будет никакого, эффект будет отрицательный, но максимальный шум и карнавальное окружение с бутафорскими саблями на какое-то время попадут на экраны. Вот мой вердикт.
Сергей Станкевич
Зеленский, продолжил эксперт, воображает себя ловким торговцем на рынке. Они не делает ставку ни на США, ни на Европу в плане помощи его государству.
«Он пытается всех разводить на деньги и всех использовать. Но это получается у него все хуже. Эмоциональный шантаж и разведение на деньги — это главное успешное направление его деятельности. Но и здесь удача начинает ему изменять, обман, плутовство удаются все реже, а денег достается все меньше», — резюмировал политолог.