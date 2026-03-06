Шоу «До последнего украинца» на Ближнем Востоке: зачем Зеленский посылает ВСУ на базы США?

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток защищать американские базы. Все это происходит в условиях жесткой мобилизации, нехватки денег и живой силы. Что за этим стоит на самом деле — в материале 360.ru.

Отправка ВСУ на Ближний Восток Свою оценку кризису в регионе Зеленский дал ранее в своем телеграм-канале. Он заявил, что провел совещание и обсудил вызовы для Украины и ее партнеров, а также возможности страны в вопросах защиты жизни, нерасширении войны и стабилизации мирового рынка. По словам президента республики, «иранский режим» создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. Тут же он посетовал на закрытие Ормузского пролива и отсутствие стремления у Тегерана к «честной дипломатии и фундаментальным изменениям». Также он заявил, что Украина консультируется с Европой, США и соседями Ирана.

Вчера я говорил с лидерами ОАЭ и Катара. Сегодня уже были разговоры с лидерами Иордании и Бахрейна. Еще будут разговоры с Кувейтом и другими странами региона. Все они имеют серьезный вызов и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны — такие же «Шахеды», которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру. Владимир Зеленский

По словам Зеленского, партнеры якобы обращаются к Украине за помощью. «Наши военные обладают необходимыми способностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе», — заключил политик.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Очередной карнавал Зеленского На фоне плачевной ситуации на фронте, нехватки оружия, денег, людских ресурсов решение Зеленского помогать кому-то живой силой выглядит безумием. Себе бы помогли для начала. Однако, по мнению политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, отправка войск на Ближний Востоке не станет самоубийством для киевского режима. «Это карнавал. В действиях Зеленского карнавальность и сюрреалистическая сказочность все больше присутствуют. Так что не удивлюсь, если что-то подобное произойдет. Обставлено это будет с максимальным шумом. Не удивлюсь, если какое-нибудь пиратское снаряжение из костюмерной киностудии вручат этим посланцам. Они попляшут, попоют, помашут саблями», — добавил он.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И по итогу все лопнет — но в этом и суть нынешнего киевского режима и самого Зеленского, по несчастью доставшегося Украине.

Содержания не будет никакого, эффект будет отрицательный, но максимальный шум и карнавальное окружение с бутафорскими саблями на какое-то время попадут на экраны. Вот мой вердикт. Сергей Станкевич

Зеленский, продолжил эксперт, воображает себя ловким торговцем на рынке. Они не делает ставку ни на США, ни на Европу в плане помощи его государству. «Он пытается всех разводить на деньги и всех использовать. Но это получается у него все хуже. Эмоциональный шантаж и разведение на деньги — это главное успешное направление его деятельности. Но и здесь удача начинает ему изменять, обман, плутовство удаются все реже, а денег достается все меньше», — резюмировал политолог.