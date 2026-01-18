Поклонская назвала Юлию Тимошенко вечным реквизитом украинской политики

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала вечным реквизитом украинской политики. Об этом заявила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в телеграм-канале.

По ее словам, политическая деятельность Тимошенко всегда была удобным поводом для интриг и партийных спектаклей, особенно в моменты, когда нужно увести внимание общественности от действительно важных процессов.

«Сегодня история повторяется. Когда необходимо отвлечь внимание от разворовывания страны, от гибели людей, <…> власти Украины вновь достают с полки проверенный реквизит — Юлию Владимировну», — написала Поклонская.

Она добавила, что на фоне главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды Тимошенко выглядит почти безобидным младенцем.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мэра Киева Виталия Кличко объяснить противоречия в деле Тимошенко.