«Покажитесь и опровергните». В Раде потребовали объяснений от Сырского и главы Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прячется на даче в Харьковской области, а начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вовсе давно никто не видел. Об этом написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Она добавила, что, по слухам, Баргилевич мог попасть под арест за получение взятки, но никакой официальной информации нет.

«Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», — обратилась она к военачальникам.

Бывший советник президента Украины Олег Соскин отмечал, что Сырский, раньше находившийся все время на виду, неожиданно исчез. Эксперт назвал это плохим сигналом для украинской армии.