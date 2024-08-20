Появилось видео с задержанием подозреваемого в DDoS-атаках на объекты РФ из Киева

ФСБ показала видео с подозреваемым в госизмене научным сотрудником

Сотрудники ФСБ показали оперативное видео задержания работника российской научной организации. Он проходит по делу о госизмене.

На ролике видно, как сотрудники спецслужбы схватили мужчину и надели на него наручники. Судя по лежащему снегу на улице, задержали подозреваемого зимой. Также на кадрах представлены ленты цветов Украины и украинские флаги. Затем на видео можно увидеть фрагменты из суда, куда привезли обвиняемого.

Научного сотрудника подозревают в организации DDoS-атак на критическую информационную инфраструктуру России в интересах Киева.

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