Пограничник во Львове продавал выезд с Украины

ГБР: во Львове пограничник обещал за 30 тысяч долларов подделать документы

Главный сержант пограничной службы во Львове обещал знакомому подготовить поддельные документы для выезда с Украины и изменить данные в базе. За свои услуги он просил 30 тысяч долларов, сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

По данным правоохранителей, военнослужащий предлагал схему, которая позволила бы беспрепятственно выезжать из страны и возвращаться обратно. Силовики задержали его в момент получения всей оговоренной суммы.

Следователи возбудили дело по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. По ней фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы.

Вопрос о мере пресечения планируют решить в ближайшее время. Кроме того, спецслужбы проведут проверку и установят других возможных участников схемы.

Ранее в Винницкой области арестовали семью врачей, которая организовала преступную схему по оформлению инвалидности. За три тысячи долларов мать и сын выдавали здоровым пациентам справки, чтобы те избежали мобилизации.