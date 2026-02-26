Мать и сын в Винницкой области заработали $200 тысяч на лжеинвалидах

В Винницкой области семья врачей организовала преступную схему по оформлению инвалидности. За три тысячи долларов мать и сын выдавали здоровым пациентам справки сроком на год, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции Украины.

Члены семьи работали врачами в разных отделениях одного медучреждения в Винницком районе. За три тысячи долларов они оформляли пациентам третью группу инвалидности сроком на год, а для достоверности перед выдачей справки назначали обследование и стационарное лечение.

Силовики задержали 47-летнюю мать и 27-летнего сына при получении взятки от очередного лжебольного, который воспользовался «выгодным предложением» осенью 2025 года. При обыске у них изъяли более 200 тысяч долларов, 350 тысяч гривен и более 1700 евро наличными.

Возбуждено уголовное дело. Врачам грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

Мужчины на Украине оформляли фальшивые справки об инвалидности, для того чтобы избежать мобилизации. Это не единственный способ — уклонисты начали покупать силиконовые маски женщин и стариков, вступать в волонтерские организации и секты.