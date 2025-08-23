Погибший при посадке украинского МиГ-29 пилот входил в бригаду «Призрак Киева»

Умерший во время посадки истребителя МиГ-29 пилот Сергей Бондарь занимал пост заместителя командира эскадрильи, входящей в авиационную бригаду «Призрак Киева». Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на сослуживцев офицера.

Они пояснили, что до февраля 2022 года Бондарь уже оставил летную работу и стал преподавателем в Национальном авиационном университете. Л-39 и МиГ-29.

О причинах смерти пилота и состоянии самолета после жесткой посадки неизвестно.

В пресс-службе Воздушных сил Украины уточнили, что унесшая жизнь майора Сергея Бондаря посадка истребителя МиГ-29 произошла в ночь на субботу, 23 августа после возвращения летчика с очередного боевого задания.

В конце июня бригада тактической авиации ВСУ «Призрак Киева» похоронила пилота штурмовика Су-25 Валентина Корнейчука. Он получил смертельные травмы во время выполнения боевого задания.

По данным Минобороны, украинский штурмовик Су-25 сбили действующие в зоне специальной военной операции и средства противовоздушной обороны. Кроме украинского военного самолета они также перехватили пять авиационных бомб Hammer и более 200 беспилотников.