Похороны погибшего пилота из бригады «Призраки Киева» прошли на Украине

Пилота штурмовика Су-25 Валентина Корнейчука, входившего в 40-ю бригаду тактической авиации ВСУ, прозванную «Призраками Киева», похоронили на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По данным издания, летчик погиб в конце апреля во время выполнения боевого задания. Всего на счету погибшего Корнейчука более 80 боевых вылетов.

Минобороны России заявляло об уничтожении украинского штурмовика Су-25 силами противовоздушной обороны 20 апреля. В тот день российские системы также перехватили 213 беспилотников ВСУ и пять управляемых авиационных бомб Hammer.

Командир украинской бригады «Призраки Киева» Михаил Матюшенко погиб при выполнении боевого задания над акваторией Черного моря летом 2022 года. Его тело обнаружили только осенью.

Мэр украинского города Буча Анатолий Федорук рассказал, что погибшему летчику был 61 год. Он добавил, что Матюшенко похоронили на Аллее Героев.