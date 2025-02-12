«Погибли люди в офисе президента». Зеленский рассказал о покушении

Зеленский заявил, что при покушении на него погибли сотрудники офиса президента

Владимир Зеленский раскрыл подробности покушения на него, которое якобы произошло в первые дни с момента начала спецоперации. Для защиты потребовалась даже высадка десанта, рассказал The Guardian украинский президент.

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта», — уточнил Зеленский.

Президент Украины сравнил панику от первой попытки ликвидации с первой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Он сказал, что помнит как минимум шесть покушений на свою жизнь.

Ранее Зеленский заявил, что сегодня Украина понесла огромные потери, но как никогда за минувшие три года близка к миру. Однако для прекращения конфликта с Россией государству необходимо получить гарантии безопасности со стороны США.