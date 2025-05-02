Поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является страшным преступлением, которое стало «черной меткой» для украинского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что в Доме профсоюзов заживо сожгли десятки безоружных людей и украинское руководство до сих пор не наказало убийц.

«В самой Украине продолжается откровенное восхваление тех, кто развязал бойню», — подчеркнул губернатор.

Сальдо добавил, что администрация президента Владимира Зеленского является прямым продолжателем бесчеловечной политики своих предшественников.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что украинский лидер хочет сорвать парад Победы в Москве, потому что 9 Мая является важным праздником для всего прогрессивного человечества. По словам парламентария, мероприятие показало, что никакой изоляции России в мире нет.