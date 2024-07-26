Подрыв Land Cruiser в Москве оплатила СБУ

Подрывник Land Cruiser в Москве признался, что СБУ оплатила его расходы

Фото: РИА «Новости»

Житель Волгоградской области, которого обвинили в подрыве внедорожника офицера на севере Москвы, признался, что его расходы для подготовки взрыва оплатил куратор из Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СК.

На допросе обвиняемый рассказал, что подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser по указанию СБУ. Он встретился с куратором иностранной разведслужбы в Турции и согласился в обмен на украинское гражданство и вознаграждение совершить покушение на российского офицера.

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СК обвинил мужчину в покушении на убийство двух лиц и в незаконном обороте взрывных устройств. По версии следствия, он заложил взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте под сидение машины, припаркованной во дворе жилого дома на Синявинской улице. В результате взрыва ранения получили два человека.

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